Roma, 12 apr. (LaPresse) – “Nei primi tre mesi dell’anno sono già 39 gli scafisti arrestati”. Così il capo della Polizia Lamberto Giannini, intervenendo alla cerimonia per i 171 anni della polizia di Stato. “Guardiamo con attenzione alla sponda Sud del Mediterraneo – prosegue – I drastici cambiamenti climatici si sono aggiunti alla povertà e alle guerre tra le cause dei fenomeni migratori. Le difficoltà che vivono Paesi che stanno sull’opposta sponda del Mediterraneo favoriscono, come vediamo in questi giorni, il crescente flusso migratorio verso il nostro Paese”.

