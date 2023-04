Milano, 12 apr. (LaPresse) – Un boscaiolo di 33 anni è stato travolto e schiacciato da un albero d’alto fusto, mentre era impegnato in operazioni di taglio. Una quadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Rende è intervenuta nel pomeriggio in località Conserve nel Comune di Luzzi, ma purtroppo per il 33enne di origini albanesi, ma residente a San Giovanni in Fiore, non c’è stato nulla da fare.

