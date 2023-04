Milano, 11 apr. (LaPresse) – Israele è pronto a fornire una piattaforma per i negoziati tra Russia e Ucraina, se le parti esprimono tale desiderio. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano in Russia Alexander Ben Zvi in un’intervista pubblicata dal quotidiano Izvestia.

