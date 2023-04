Santiago (Cile), 11 apr. (LaPresse/AP) – Il Congresso cileno ha approvato in modo schiacciante un disegno di legge per ridurre la settimana lavorativa da 45 a 40 ore in cinque anni, una decisione salutata dal governo di sinistra come una svolta per i diritti dei lavoratori.

