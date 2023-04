Milano, 10 apr. (LaPresse) – Altri due corpi sono stati ritrovati sotto le macerie dell’edificio crollato per una esplosione a Marsiglia, in Francia. Lo riporta l’emittente televisiva Bmftv, in diretta da rue de Tivoli, dove nella serata di ieri si è verificata l’esplosione che ha determinato il crollo.

