Milano, 10 apr. (LaPresse) – “Bisogna avere molto rispetto non solo del paziente ma anche del nostro lavoro. Sono stanco. Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgica, vuol dire che non può alzarsi e camminare”. Lo ha detto Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e primario del reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano in cui il leader di Forza Italia è ricoverato da mercoledì scorso, parlando con i cronisti nel cortile dell’ospedale. “Noi siamo persone serie: tutto ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri per cui, se su qualche testata anche di grande richiamo escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake, che io preferisco chiamare minchiate”, ha aggiunto.

