Austin (Texas, Usa), 8 apr. (LaPresse/AP) – Un giudice federale del Texas, Matthew J. Kacsmaryk, nominato dall’amministrazione Trump, ha ordinato alle autorità di regolamentazione di sospendere temporaneamente la loro approvazione della pillola abortiva a base di mifepristone. Una decisione che annulla decenni di approvazione scientifica, da quando i regolatori federali nel 2000 hanno autorizzato il farmaco in combinazione con una seconda pillola, il misoprostolo, come metodo sicuro ed efficace per porre fine all’aborto. L’impatto immediato della sentenza non è chiaro, inclusa la rapidità con cui l’accesso al farmaco potrebbe essere ridotto. La Fda, Food and Drug Administration, dovrebbe fare appello rapidamente.

