Washington (Usa), 8 apr. (LaPresse/AP) – L’amministrazione Biden si opporrà alla sentenza del giudice federale del Texas, Matthew J. Kacsmaryk, che ha bloccato nello Stato la prescrizione della pillola abortiva a base di mifepristone. “La Corte in questo caso ha sostituito il suo giudizio alla Fda, l’agenzia che approva i farmaci”, ha detto Biden. “Se questa sentenza dovesse essere confermata, allora non ci sarebbe praticamente nessuna prescrizione, approvata dalla Food and Drug Administration, al sicuro da attacchi politici e ideologici”. Al momento, il governo ha sette giorni per appellarsi contro la sentenza.

