Roma, 8 apr. (LaPresse) – “A nome del Governo di Israele e del popolo d’Israele, invio le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Alessandro Parini, il cittadino italiano assassinato nell’attentato di ieri a Tel Aviv, così come al Governo e a tutto il popolo italiano”. Lo scrive il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, in un tweet in merito all’attentato costato la vita al nostro connazionale Alessandro Parini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata