Roma, 8 apr. (LaPresse) – “L’Ue è profondamente preoccupata per la grave escalation di violenza negli ultimi giorni in Israele, nei territori palestinesi occupati e in Libano. Ancora ieri sera a Tel Aviv si sono verificati attacchi terroristici mortali, uno dei quali ha ucciso un turista italiano. L’Ue esprime la sua totale condanna di questi atti di violenza. Questo deve cessare”. Così l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, in una nota.

