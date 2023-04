Milano, 7 apr. (LaPresse) – “La sera del 6 aprile, alcuni invasori mascherati hanno fatto irruzione in uno dei locali della centrale nucleare di Zaporizhzhia, temporaneamente occupata, e hanno portato via quattro dipendenti del servizio di protezione fisica dell’impianto. I lavoratori dell’impianto nucleare sono stati portati via in una direzione sconosciuta e la loro posizione rimane ignota”. Lo afferma Energoatom, l’azienda di stato ucraina di gestione delle centrali nucleari, in un messaggio via Telegram. “È da notare”, si legge nel messaggio, “che tutti e quattro erano considerati fedeli alla leadership dell’occupazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in quanto avevano firmato contratti con la falsa organizzazione operativa della centrale di Zaporizhzhia. Tra i detenuti, in particolare, c’è il vice capo del servizio, Mark Volkov, che ha contribuito in ogni modo alle attività illegali degli invasori”.

