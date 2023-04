Milano, 7 apr. (LaPresse) – E’ un turista di nazionalità italiana la persona uccisa in uno dei due attentati a Tel Aviv. Secondo il sito Walla news, rilanciato da ‘Time of Israel’, si tratta di un uomo di circa 30 anni. L’identità non è stata resa nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata