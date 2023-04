Milano, 6 apr. (LaPresse) – La Casa Bianca si accinge a proporre una drastica stretta sulle emissioni inquinanti delle automobili negli Stati Uniti, con l’amministrazione Biden che si prepara a proporre i limiti più severi mai imposti nel paese. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Gli standard proposti per le auto e i camion leggeri, che saranno annunciati mercoledì a Detroit, dovrebbero disciplinare le emissioni di anidride carbonica dallo scarico, l’ossido di azoto che forma lo smog e altri tipi di inquinamento dei veicoli prodotti per i modelli dal 2027 al 2032. Le principali case automobilistiche statunitensi hanno spinto perché i requisiti si estendano a solo pochi anni, mentre i produttori di veicoli elettrici come Tesla insistono sul fatto che l’amministrazione dovrebbe sfruttare i nuovi investimenti del governo federale nella ricarica e nella produzione di batterie per spingere a limiti ancora più rigidi sulle emissioni delle auto.

