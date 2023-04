Milano, 6 apr. (LaPresse) – L’ex eurodeputato Antonio Panzeri verrà scarcerato e andrà agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, dopo la confessione in riferimento al cosiddetto ‘Qatargate’. Lo ha confermato il suo avvocato Laurent Kennes, come riporta il quotidiano Le Soir. Panzeri era in carcere dal 9 dicembre.

