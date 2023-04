Milano, 6 apr. (LaPresse) – Almeno un razzo lanciato dal sud del Libano è stato intercettato dal sistema di difesa aerea israeliano Iron Dome sopra il nord di Israele. È quanto affermano le forze si difesa del Paese. Lo riporta The Times of Israel. I filmati che circolano online mostrano scie di fumo nell’area dai missili intercettori Iron Dome. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata