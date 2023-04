Milano, 6 apr. (LaPresse) – Dietro al lancio di razzi dal Libano c’è il gruppo armato palestinese Hamas. Lo ha affermato il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari, come riporta The Times Of Israel. In un briefing con i giornalisti, Hagari ha aggiunto che l’esercito sta esaminando il coinvolgimento iraniano nell’attacco. Hagari ha anche osservato che il lancio di razzi è avvenuto nel mezzo di scontri tra la polizia israeliana e i palestinesi alla moschea di Al-Aqsa di Gerusalemme.

