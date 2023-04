Milano, 6 apr. (LaPresse) – Secondo le forze di Difesa israeliane, 34 razzi sono stati lanciati dal Libano in quello che potrebbe essere il peggior attacco dalla guerra tra i due Paesi nel 2006. Il sistema di difesa Iron Dome ne ha intercettati 25, mentre almeno 5 razzi hanno colpito il territorio israeliano, causando due feriti lievi. Lo riporta The Times of Israel. Il sindaco della città israeliana settentrionale di Nahariya, Ronen Marelly, afferma che la città sta aprendo rifugi antiaerei pubblici, nonostante nessuno dei razzi sia caduto sulla città.

