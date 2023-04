Milano, 6 apr. (LaPresse) – “La strategia terapeutica in atto” per Silvio Berlusconi “prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”. Lo spiegano in una nota Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, i medici dell’ospedale San Raffaele di Milano che hanno in cura l’ex premier e leader di Forza Italia, da ieri ricoverato in terapia intensiva nella stessa struttura.

