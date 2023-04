Milano, 6 apr. (LaPresse) – Luigi Berlusconi, figlio minore di Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri in terapia intensiva, ha appena lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano in auto e alle telecamere e ai fotografi ha mostrato il pollice all’insù. In visita nel nosocomio milanese anche la figlia Barbara. Il leader di Forza Italia è in cura per una infezione polmonare: come rivelato oggi dai suoi medici Alberto Zangrillo e Fabio Cicero, è affetto da leucemia mielomonocitica cronica.

