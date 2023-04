Roma, 6 apr. (LaPresse) – Sentire Berlusconi stamattina “è stato commovente. Ieri ci siamo tutti addormentati preoccupati. Oggi ha telefonato, quindi il presidente c’è. Il resto è in mano al San Raffaele, immagino che la vicenda sia impegnativa. Ma il solo fatto che lui abbia pensato di dover comunicare, ti dà lo spirito del personaggio e a me è una cosa che commuove. Poi per il resto aspettiamo e vediamo”. Così il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele. “Ha fatto delle telefonate, e già è un segno di speranza – ha detto -. Come l’ho sentito? Posso dire normale ma ovviamente so bene il contesto e quindi ho evitato che facesse sforzi. Però era positivo, l’ho sentito reagire, stare sul pezzo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata