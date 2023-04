Roma, 6 apr. (LaPresse) – Secondo quanto si apprende Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri in terapia intensiva del San Raffaele di Milano, ha cominciato i trattamenti di chemioterapia per combattere una forma di leucemia. Questa mattina il leader di FI ha sentito telefonicamente i vertici del partito. Al San Raffaele sono intanto arrivati sia il fratello Paolo che i figli Marina e Luigi. Presente anche la compagna Marta Fascina che ha trascorso la notte in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata