Roma, 6 apr. (LaPresse) – Il ministero dell’Economia è al lavoro sull Documento di economia e finanza che dovrebbe approdare martedì in Consiglio dei ministri seguendo lo stesso “approccio di prudenza e serietà” già usato dal ministro Giorgetti e da tutto il governo in occasione della Nadef. E’ quanto si apprende da fonti del Mef che spiegano come si sia deciso di scegliere, tra le diverse stime ipotizzate, i valori più bassi proprio per una questione di serietà nell’approccio ai conti pubblici e anche nei confronti dell’Europa.

