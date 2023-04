Roma, 6 apr. (LaPresse) – “Siamo tutti preoccupati ma non abbiamo notizie così precise, ci stringiamo a lui, speriamo che possa riprendersi e che possa tornare allo stadio a vedere il Milan”. Così il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli, in merito alle condizioni di salute dell’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi.

