Milano, 6 apr. (LaPresse) – Le pressioni sul settore bancario hanno messo in luce “carenze nella gestione del rischio di determinate banche e lacune nella vigilanza”. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, durante il discorso introduttivo per gli incontri di primavera del Fmi e della Banca Mondiale che si terranno la prossima settimana. Georgieva ha affermato che “oggi le banche sono generalmente più forti e resistenti e i responsabili politici sono stati straordinariamente rapidi e completi nelle loro azioni nelle ultime settimane”. Ha però ribadito che “permangono le preoccupazioni per le vulnerabilità che potrebbero essere nascoste, non solo nelle banche ma anche in quelle non bancarie: non è il momento di compiacersi”.

