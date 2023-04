Milano, 5 apr. (LaPresse) – Investì volontariamente la compagna, con la quale conviveva, la notte di Capodanno, passandole addosso due volte, al culmine di una lite avvenuta in strada a Ercolano, in provincia di Napoli. L’uomo, 43 anni, è stato arrestato oggi a Casalecchio sul Reno, in provincia di Bologna.

