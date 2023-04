Roma, 5 apr. (LaPresse) – “Abbiamo parlato di competitività e industria, dove spesso le nostre posizioni sono state convergenti. Bisogna fare attenzione a che si percepisca l’utilizzo di due velocità tra le varie decisioni che il Consiglio europeo prende, per cui come si è proceduto velocemente sulla concretizzazione dell’allentamento degli aiuti di Stato, che era caro ad alcuni paesi, confidiamo che si possa fare con la stessa velocità il lavoro che è necessario sia sulla piena flessibilità nell’utilizzo dei fondi esistenti sia andare avanti su un fondo sovrano, che in diversi abbiamo chiesto per favorire e sostenere le industrie europee”. Così la premier Giorgia Meloni al termine del bilaterale con il presidente del governo di Spagna Pedro Sanchez a palazzo Chigi.

