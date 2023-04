Roma, 5 apr. (LaPresse) – “Molte sono le materie sulle quali Italia e Spagna si trovano ad affrontare lo stesso punto di vista, e molte sono le convergenze che già in questi mesi all’interno del Consiglio europeo abbiamo spesso trovato su diverse materie. Particolarmente importante questo rapporto diventa nel momento in cui la Spagna si prepara ad assumere la presidenza di turno del Consiglio europeo. E credo che fosse importante per noi attraverso questo incontro fare lo stato dell’arte sulla sintonia tra le nostre nazioni, sulla necessità che l’Europa, in una fase così delicata su alcune materie che abbiamo discusso anche oggi, dia risposte efficaci e immediate”. Così la premier Giorgia Meloni al termine del bilaterale con il presidente del governo di Spagna Pedro Sanchez a palazzo Chigi.

