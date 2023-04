Roma, 5 apr. (LaPresse) – “Abbiamo parlato della guerra in Ucraina, non soltanto ribadendo il nostro pieno sostegno alla causa ucraina. Continueremo a garantire a 360 gradi il sostegno al presidente Zelensky e a al popolo ucraino finché questo sarà necessario. Ragioniamo anche di come favorire passi in avanti verso una pace giusta e rispettosa dell’integrità territoriale e della sovranità ucraina”. Così la premier Giorgia Meloni al termine del bilaterale con il presidente del governo di Spagna Pedro Sanchez a palazzo Chigi.

