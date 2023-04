Milano, 5 apr. (LaPresse) – Intervento record al Policlicnico di Milano: è stata rimosso una massa tumorale da 42 kg. Il cancro si era sviluppato all’ovaio, ‘vittima’ una donna di 49 anni. Lei, segretaria in una azienda fuori dalla Lombardia non ci ha fatto particolarmente caso quando, all’inizio del 2022, ha iniziato a prendere peso. La situazione però è precipitata in fretta: in meno di un anno è passata dal suo peso abituale, 78 kg, a oltre 120: era evidente che qualcosa non andava. Con una visita ginecologica scopre la causa: un tumore dell’ovaio cresciuto a dismisura, ritenuto inoperabile da due diverse strutture. Però Rachele non si perde d’animo e si rivolge alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano: la diagnosi è confermata, l’intervento è molto complesso ma si può tentare. Quattro ore in sala operatoria, qualche giorno di ricovero e poi una vita nuova: Rachele è già tornata alla sua città d’origine, dove potrà proseguire i controlli per la sua patologia, senza quella massa da 42 kg che aveva compromesso grandemente la sua qualità di vita.

