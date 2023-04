Madrid (Spagna), 5 apr. (LaPresse) – “Quando l’Italia e la Spagna lavorano insieme avvengono cose buone per le nostre società e facciamo in modo che l’Europa si muova”, “come è successo durante la pandemia” e in altre situazioni. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in dichiarazioni congiunte alla stampa con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. “Come ha detto bene Meloni i rapporti tra Italia e Spagna sono fondamentali”, ha aggiunto Sanchez.

