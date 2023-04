Roma, 5 apr. (LaPresse) – “Siamo molto interessati entrambi a rafforzare ancora di più il nostro partenariato strategico che in questi anni di relazioni ci ha dato grandi soddisfazioni. Penso che si possa fare ancora di più e ancora meglio nell’interscambio su settori che oggi sono particolarmente strategici, immagino il tema energetico, quello della cultura. Gli scambi economici bilaterali nel 2022 sono cresciuti molto, dimostra che c’è una grande convergenza e che ci sono delle potenzialità che intendiamo rafforzare”. Così la premier Giorgia Meloni al termine del bilaterale con il presidente del governo di Spagna Pedro Sanchez a palazzo Chigi. “Negli ultimi mesi sono riprese con forza le nostre relazioni bilaterali – ha aggiunto –. Ci sono imprese italiane che in Spagna continuano ad avere spazio, ad aggiudicarsi anche importanti gare, questo dimostra che la capacità delle nostre imprese in Spagna è sempre ben vista. Vale la stessa cosa per quello che riguarda i nostri amici spagnoli. E’ un rapporto che intendiamo rafforzare, siamo pronti a lavorare insieme per tutto quello che sarà necessario ai nostri rispettivi interessi nazionali e all’Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata