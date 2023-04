Roma, 5 apr. (LaPresse) – Nel quarto trimestre 2022 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari a -5,6% (-4,9% nello stesso trimestre del 2021). Lo riferisce l’Istat, spiegando che “il Conto delle Amministrazioni pubbliche (AP), e le stime relative alle famiglie e alle società presentati in questo comunicato stampa sono parte dei Conti trimestrali dei settori istituzionali. I dati relativi alle Amministrazioni pubbliche sono commentati in forma grezza, mentre quelli relativi alle famiglie e alle società in forma destagionalizzata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata