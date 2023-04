Milano, 5 apr. (LaPresse) – “Il governo di cui faccio parte deve rispondere con forza al lancio di razzi da Gaza, i razzi di Hamas richiedono una risposta che vada oltre il bombardamento di dune e postazioni non presidiate. È ora di far abbassare la testa a Gaza”. Lo scrive in un tweet il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, commentando gli scontri avvenuti a Gerusalemme e i successivi lanci di razzi dalla Striscia di Gaza a cui l’esercito israeliano ha prontamente risposto.

