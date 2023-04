Milano, 5 apr. (LaPresse) – Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, ha da poco lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano dove da questa mattina si trova ricoverato in terapia intensiva l’ex premier e leader di Forza Italia. Zangrillo, direttore del reparto del reparto di rianimazione in cui si trova Berlusconi, è uscito dal padiglione Q1 e si è diretto verso il padiglione C, dove si trova il suo ufficio. Prima di lasciare l’ospedale ha schivato gli ultimi cronisti ancora appostati all’esterno della struttura, senza rilasciare dichiarazioni. “Andate a dormire” le uniche parole rivolte dal professore ai giornalisti che gli chiedevano dello condizioni di Berlusconi.

