Washington (Usa), 4 apr. (LaPresse) – “Sembra così surreale. Mi stanno per arrestare. Non riesco a credere che questa cosa stia accadendo in America”. E’ l’ultimo messaggio postato da Donald Trump sul suo social Truth, mentre era diretto alla Procura di Manhattan, dove si è consegnato alle autorità giudiziarie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata