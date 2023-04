Washington (Usa), 4 apr. (LaPresse) – Il Pentagono annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 2,6 miliardi di dollari. Si tratta di 500 milioni di dollari in munizioni per i sistemi di difesa aerea e l’artiglieria e di 2,1 miliardi di dollari di un “significativo pacchetto di capacità di difesa aerea”, oltre che di munizionamento per carri armati e altri dispositivi militari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata