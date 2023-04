Milano, 4 apr. (LaPresse) – Nuovo ordine di carcerazione nei confronti dell’ex terrorista Luigi Bergamin, militante del Pac (Proletari Armati per il Comunismo) che deve scontare la pena residua di 16 anni, 11 mesi e un giorno inflitta con sei condanne definitive per banda armata e istigazione alla commissione di attentati contro l’integrità dello Stato, detenzione e porto d’armi, rapina aggravata, furto aggravato, associazione per delinquere e omicidio aggravato per la morte dell’agente della Digos di Milano Andrea Campagna, avvenuto nel capoluogo lombardo il 19 aprile 1979, e l’omicidio del maresciallo degli agenti di custodia Antonio Santoro, avvenuto a Udine il 9 giugno 1978. Il nuovo ordine di carcerazione, come confermato a LaPresse da fonti della difesa, è stato emesso dalla Procura di Milano.

