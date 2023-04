Beirut (Libano), 4 apr. (LaPresse/AP) – Un attacco di droni effettuato dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti nel nord-ovest della Siria ha ucciso un leader dell’Isis che sarebbe stato incaricato di pianificare attacchi in Europa. L’uomo ucciso nell’attacco è stato identificato come Khalid Aydd Ahmad al-Jbouri. In una dichiarazione delle forze Usa si spiega che l’operazione “interromperà temporaneamente la capacità dell’organizzazione di pianificare attacchi esterni”.

