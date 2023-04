Milano, 4 apr. (LaPresse) – Il tribunale Basmanny di Mosca ha deciso che Daria Trepova, accusata dell’omicidio del blogger Vladlen Tatarsky, rimarrà in carcere, come misura preventiva, fino al 2 giugno 2023. Lo riferisce dall’aula il corrispondente di Ria Novosti. “Il tribunale ha deciso di accogliere la richiesta degli inquirenti di tenere Trepova in custodia cautelare per un periodo di due mesi, fino al 2 giugno 2023”, ha affermato il giudice.

