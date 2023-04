Milano, 4 apr. (LaPresse) – “Il capogruppo” della Lega alla Camera, Riccardo “Molinari” e “il capogruppo” leghista al Senato, Massimiliano “Romeo, di cui vado orgoglioso, ascoltando le occupazioni di alcuni sindaci, dicono che bisogna assumere persone. Io stesso al ministero devo assumere ingegneri, personale. Ci sono alcune voci che andranno rimodulate, un esempio piccolo è quello degli stadi. Sicuramente, alcune voci di spesa potranno essere rimodulate, penso all’idrogeno per quello di mia competenza. Rimodulare su alcune voci ho avuto meno domande, su altre sono in overbooking e trasferire quella voce di spesa laddove ho progetti pronti non penso che sia un atto di lesa maestà ma di buonsenso”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, in conferenza nella sede della Stampa estera a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata