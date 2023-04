Milano, 4 apr. (LaPresse) – “L’obiettivo è di spendere bene i soldi” del Pnrr. “Questo diceva Molinari: se ci sono progetti un po’ campati per aria, fatti giusto per spendere dei soldi no. Però io conto che nell’arco del 2023-2026 l’Italia dimostrerà di saper spendere bene i soldi prestati. Questo diceva Molinari. Secondo me, non sono soldi regalati, ma sono soldi prestati. Devono avere anche un ritorno dal punto di vista dell’investimento”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, in conferenza nella sede della Stampa estera a Roma. “Ovviamente, stiamo chiedendo ai Comuni: ce la fai a spendere tutto? Non tutti i Comuni hanno gli uffici tecnici e la possibilità di seguire. Se ci accorgessimo che uno di questi 159 progetti” del Mit sulle case popolari nelle periferie italiane “faticasse a partire, gireremmo quella somma ad altri interventi. Io penso che spenderemo bene e l’Italia cambierà volto nei prossimi anni”, ha concluso Salvini.

