Bruxelles, 4 apr. (LaPresse) – “La Finlandia ha chiesto di aderire alla Nato insieme alla Svezia. L’adesione della Finlandia non è completa senza quella della Svezia. Continuano i persistenti sforzi per una rapida adesione della Svezia. Allo stesso modo, la stretta cooperazione continua a costruire sicurezza e difesa comuni in tutta la regione nordica”. Lo ha detto il presidente finlandese Sauli Niinisto, durante la cerimonia per l’adesione della Finlandia alla Nato, al Quartier generale dell’Alleanza atlantica.

