Roma, 4 apr. (lapresse) – dovrebbe approdare nel prossimo consiglio dei ministri, probabilmente giovedì, il decreto legge recante ‘disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche’. Nella bozza,visionata da LaPresse, ci sono 40 articoli che prevedono misure che vanno dalle misure di misure di rafforzamento della pubblica amministrazione e della capacità amministrativa degli enti locali alle disposizioni urgenti per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

