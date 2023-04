Milano, 3 apr. (LaPresse) – Il marito di Daria Trepova, arrestata con l’accusa di aver commesso l’attacco a San Pietroburgo che ha ucciso il blogger Vladlen Tatarsky, si è detto convinto che la donna sia stata “incastrata”. “Daria ha detto che era stata incastrata, e sono completamente d’accordo: nessuno se lo aspettava”, ha detto Dmitry Rylov al sito indipendente russo The Insider, “per quanto ne so, era necessario consegnare questa statuetta, in cui c’era qualcosa… Ne abbiamo parlato almeno due volte. Daria non è il tipo di persona che potrebbe uccidere”. “Tutto quello che sapevo era che Daria aveva bisogno, o per qualche compito o per qualche motivo, di fare qualche regalo, non sapevo nemmeno cosa”, ha aggiunto Rylov, “c’è un punto molto importante che mi ha detto più volte: era sicura che questo oggetto avrebbe consentito l’accesso a una persona. Cioè, non era qualcosa che sarebbe dovuto esplodere”.

