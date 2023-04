Roma, 3 apr. (LaPresse) – “Siamo qui per dare un segnale di vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, e alle tante persone che in questi anni non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia. Crediamo fortemente che questo processo debba andare avanti, debba essere fatto e siamo qui con questa speranza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, presente stamani al sit in che si tiene in piazzale Clodio in occasione dell’udienza davanti al gup in tribunale, a Roma, sul caso Regeni.

