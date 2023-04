Roma, 3 apr. (LaPresse) – La procura di Roma chiede l’invio degli atti del processo Regeni alla Corte Costituzionale per superare la stasi legata alle mancate notifiche agli imputati. Dei quattro 007 egiziani infatti le autorità del Cairo non hanno mai fornito gli indirizzi di domicilio. La richiesta è arrivata direttamente dal procuratore capo, Francesco Lo Voi, presente oggi in udienza insieme al procuratore aggiunto Sergio Colaiocco.

