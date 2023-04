Roma, 3 apr. (LaPresse) – “Abbiamo ristabilito il contatto con le circa 500 persone in pericolo. Ci dicono che il mare è in tempesta. Il vento soffia a 27 nodi e le onde sono alte! Si trovano nella Sar di Malta. Temiamo per la loro vita! Le autorità europee coordinino subito i soccorsi! Abbiamo ripetutamente contattato il Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano aggiornando sull’urgenza della situazione. Nella nostra ultima chiamata, ci hanno suggerito di allertare il Centro di coordinamento di Malta, in quanto ‘autorità competente’. Chiediamo alle autorità di rispettare il loro dovere e soccorrere senza ritardi!”. Lo riferisce Alarm Phone su Twitter.

