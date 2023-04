Milano, 3 apr. (LaPresse) – Un palestinese è morto negli scontri scoppiati a Nablus, in Cisgiordania, tra gli abitanti e l’esercito israeliano impegnato in un raid. Le forze israeliane – riporta The Jerusalem Post – erano a Nablus per arrestare due uomini palestinesi, Ezz Touqan e Nidal Tabanja, sospettati di essere coinvolti in un recente attacco contro l’esercito israeliano a Huwara.

