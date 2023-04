Roma, 3 apr. (LaPresse) – “Il primo appello è un no al lavoro nero. Ma che diventi una cultura: no al lavoro nero. Sul momento, infatti, esso sembra portare benefici economici all’individuo, ma alla distanza non permette alle famiglie di contribuire e accedere secondo giustizia al sistema pensionistico. Il lavoro nero falsa il mercato del lavoro ed espone i lavoratori a forme di sfruttamento e di ingiustizia”. Così Papa Francesco ricevendo in udienza i Dirigenti e i Dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) in occasione dei 125 anni dalla nascita.

