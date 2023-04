Trieste, 3 apr. (LaPresse) – “Sapevamo che era una partita complicata, ce l’abbiamo messa tutta”. Sono le parole di Massimo Moretuzzo, candidato del centrosinistra e sfidante del governatore Fvg Massimiliano Fedriga, riportate dal Messaggero Veneto sul proprio sito. “Ho chiamato Fedriga, il risultato è netto. Gli ho fatto i complimenti e il mio in bocca al lupo per il percorso. Adesso e per i prossimi cinque anni lavoreremo con impegno e lealtà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata